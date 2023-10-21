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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Амьен
Анси - Амьен: обзор матча 21 октября 2023
Анси
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
7'
С. Нтамак (П)
39'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Амьен
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
К. Тестуд
86'
Замена
T. Delphis
️️️️
M. Mahop
86'
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
М. Диас
86'
80'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Замена
С. Шамаль
️️️️
A. Larose
74'
Желтая карточка
К. Тестуд
73'
64'
Замена
Г. Какута
️️️️
M. Do Couto
Замена
C. Billemaz
️️️️
С. Нтамак
64'
39'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кэрролл
Желтая карточка
С. Нтамак
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Нтамак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
14
M. Do Couto
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
22
Clement Billemaz
ЦФ
11
Goteh Ntignee
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Эскале
18
Жан
3
14
Муанга
6
4
Диас
17
Пажо
12
Тестуд
70
Кандиль
19
Нтамак
28
3-1-4-2
1
Гютне
14
Корчиа
25
Гелин
3
Урогиде
2
Фофана
34
Бойя
22
7
Икия Дими
14
9
Кэрролл
14
Мафута
4
Диас
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
4
Диас
3
41
41
3
28
14
Шамаль
14
Шамаль
28
19
Нтамак
22
22
19
Нтамак
12
Тестуд
10
10
12
Тестуд
14
5
Какута
5
Какута
14
Остались в запасе
Анси
Амьен
16
Томас Калленс
ВР
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
11
Goteh Ntignee
ЦФ
Остались в запасе
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Анси - Амьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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