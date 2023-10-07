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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Кан
Родез - Кан: обзор матча 07 октября 2023
Родез
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
5 : 3
Завершен
Кан
4'
L. Rajot
13'
Т. Арконт
72'
Т. Арконт
76'
Т. Арконт
90+2'
В. Юнусса
42'
Р. Томас
45+1'
А. Менди
45+4'
M. Le Bihan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Кан
90'
+5
Желтая карточка
E. Ntim
ГОЛ! 5:3!
В. Юнусса
Пас отдал
А. Нгуямса
90'
+2
Замена
A. Valerio
️️️️
Т. Арконт
86'
Желтая карточка
Т. Арконт
84'
82'
Замена
M. Hafid
️️️️
К. Добен
Замена
J. Chougrani
️️️️
Л. Буаде
78'
ГОЛ! 4:3!
Т. Арконт
Пас отдал
А. Нгуямса
76'
75'
Желтая карточка
V. Henry
ГОЛ! 3:3!
Т. Арконт
Пас отдал
K. Corredor
72'
Замена
C. Depres
️️️️
G. Haag
70'
70'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Г. Кьереме
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
69'
62'
Желтая карточка
Y. Court
45'
+4
ГОЛ! 2:3!
M. Le Bihan
Пас отдал
Г. Кьереме
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Менди
Пас отдал
V. Henry
Желтая карточка
G. Haag
42'
42'
ГОЛ! 2:1!
Р. Томас
Пас отдал
Y. Court
33'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
D. Bolumbu
Желтая карточка
А. Абдалла
23'
ГОЛ! 2:0!
Т. Арконт
Пас отдал
K. Corredor
13'
ГОЛ! 1:0!
L. Rajot
Пас отдал
С. Ро-Яо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
6
Y. Court
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
26
Yannis Verdier
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
2-1-3-1-3
77
М'Паси
6
6
Нгуямса
23
Юнусса
81
5
18
Буаде
7
Арконт
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
3-4-3
1
Мандре
29
Томас
3
2
Абди
25
Добен
61
27
Кьереме
91
19
Менди
4
6
18
Буаде
21
21
18
Буаде
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
7
Арконт
18
18
7
Арконт
81
25
25
81
27
Кьереме
80
Мбок
80
Мбок
27
Кьереме
3
8
8
3
25
Добен
15
15
25
Добен
Остались в запасе
Родез
Кан
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
26
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Родез - Кан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
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