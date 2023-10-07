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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Аяччо
Сент-Этьен - Аяччо: обзор матча 07 октября 2023
Сент-Этьен
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
0 : 0
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Аяччо
90'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
В. Марчетти
86'
Желтая карточка
S. Quemper
85'
Желтая карточка
M. Michel
74'
Замена
V. Jacob
️️️️
М. Баррето
Замена
V. Lobry
️️️️
Л. Петро
73'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Сиссоко
72'
65'
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Л. Фомба
65'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Б. Бушуари
65'
Желтая карточка
А. Бриансон
55'
Замена
M. Bentayg
️️️️
С. Диарра
29'
Желтая карточка
М. Кафаро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
10
Ben Touré
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
23
Бриансон
8
Аппиа
5
Тардье
8
Бушуари
11
Фомба
20
Кафаро
25
Диарра
9
Сиссоко
4-1-2-1-2
1
20
Юсуфф
21
Авинел
3
25
Шано
4
Марчетти
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
4
Баррето
7
Тузгар
19
25
Диарра
3
3
25
Диарра
8
Бушуари
17
Муэффек
17
Муэффек
8
Бушуари
11
Фомба
7
Шамбос
7
Шамбос
11
Фомба
27
Петро
19
19
27
Петро
9
Сиссоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Сиссоко
4
Баррето
7
7
4
Баррето
4
Марчетти
8
8
4
Марчетти
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
Остались в запасе
Сент-Этьен
Аяччо
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Аяччо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
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