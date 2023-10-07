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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Анси
Бастия - Анси: обзор матча 07 октября 2023
Бастия
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 1
Завершен
Анси
59'
Д. Ленар
70'
Ф. Конте
89'
В. Пажо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Анси
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Пажо
Желтая карточка
F. Tomi
86'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Ф. Конте
84'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
C. Vincent
81'
81'
Замена
T. Delphis
️️️️
М. Диас
80'
Замена
К. Тестуд
️️️️
A. Larose
79'
Желтая карточка
М. Аделин
Желтая карточка
Ш. Кейта
78'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Конте
70'
70'
Замена
С. Нтамак
️️️️
А. Каши
Замена
F. Bianchini
️️️️
K. Djoco
67'
Замена
F. Tomi
️️️️
Р. Япи
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленар
Пас отдал
C. Vincent
59'
17'
Желтая карточка
М. Диас
10'
Желтая карточка
А. Каши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
10
Warren Caddy
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
5
Julien Maggiotti
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
3-4-3
30
Пласид
4
95
Кейта
27
Япи
66
25
14
Ленар
7
31
Конте
9
5
3-1-4-1-1
1
Эскале
18
Жан
4
Диас
6
5
Каши
17
Пажо
5
Аделин
20
10
70
Кандиль
28
7
5
5
7
27
Япи
9
9
27
Япи
9
7
7
9
31
Конте
19
19
31
Конте
4
Диас
41
41
4
Диас
28
12
Тестуд
12
Тестуд
28
5
Каши
19
Нтамак
19
Нтамак
5
Каши
Остались в запасе
Бастия
Анси
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Бастия - Анси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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