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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Дюнкерк
Сент-Этьен - Дюнкерк: обзор матча 04 октября 2023
Сент-Этьен
04.10.2023, среда, 19:45
Франция. Лига 2, 8 тур
2 : 0
Завершен
Дюнкерк
82'
И. Сиссоко (П)
85'
М. Кафаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Дюнкерк
Замена
V. Lobry
️️️️
М. Кафаро
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Кафаро
85'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сиссоко
82'
80'
Желтая карточка
R. Boissier
80'
Желтая карточка
A. Balijon
Замена
M. Bentayg
️️️️
С. Диарра
77'
77'
Замена
M. Guel
️️️️
E. Bardeli
72'
Замена
Б. Юссуф
️️️️
Á. Orelien
72'
Замена
T. Keita
️️️️
J. Anziani
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Б. Бушуари
71'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Э. Муэффек
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Г. Шарбонье
71'
57'
Замена
А. Ба-Си
️️️️
A. Gnanduillet
56'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
R. Ghrieb
53'
Желтая карточка
Й. Билинги
Желтая карточка
Б. Бушуари
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
24
Guiry Egny
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
77
Амаду Ба-Си
ЦП
17
M. Guel
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
8
Бушуари
20
Кафаро
25
Диарра
14
Шарбонье
3-2-3-3
16
24
18
28
Билинги
4
Фернандес
26
Санганте
10
20
18
9
10
7
25
Диарра
3
3
25
Диарра
17
Муэффек
11
Фомба
11
Фомба
17
Муэффек
8
Бушуари
7
Шамбос
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
19
19
20
Кафаро
14
Шарбонье
9
Сиссоко
9
Сиссоко
14
Шарбонье
10
17
Юссуф
17
Юссуф
10
20
44
44
20
9
77
Ба-Си
77
Ба-Си
9
18
17
17
18
7
27
27
7
Остались в запасе
Сент-Этьен
Дюнкерк
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
40
Люка Лавалле
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Сент-Этьен - Дюнкерк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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