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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Бастия
Анжер - Бастия: обзор матча 23 сентября 2023
Анжер
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
90+8'
Ж. Бахоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Бастия
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бахоя
90'
+8
90'
+3
Вторая желтая
Р. Япи
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Х. Абделли
90'
+1
78'
Замена
С. Лега
️️️️
B. Santelli
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
77'
Желтая карточка
П. Капелле
72'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
И. Ньян
71'
Замена
Ж. Лопи
️️️️
З. Халед
71'
64'
Замена
C. Vincent
️️️️
J. Maggiotti
64'
Замена
K. Djoco
️️️️
M. Alfarela
63'
Желтая карточка
Ш. Кейта
57'
Замена
Ф. Конте
️️️️
I. Drame
41'
Желтая карточка
Р. Япи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Бастия
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4-1-2-1-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
22
Халед
15
Капелле
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
7
Ньян
3-3-4
23
27
Япи
95
Кейта
42
Тавареш
5
25
14
Ленар
4
Бонерт
19
9
5
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
22
Халед
8
Лопи
8
Лопи
22
Халед
8
Абделли
23
Бахоя
23
Бахоя
8
Абделли
7
Ньян
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
7
Ньян
5
7
7
5
5
31
Конте
31
Конте
5
9
11
Лега
11
Лега
9
19
9
9
19
Остались в запасе
Анжер
Бастия
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анжер - Бастия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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