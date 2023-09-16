Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Лаваль
Бастия - Лаваль: обзор матча 16 сентября 2023
Бастия
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лаваль
27'
J. Roye
53'
I. Drame (АГ)
56'
M. Baudry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Лаваль
88'
Замена
Y. Balde
️️️️
M. Baudry
88'
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
88'
Замена
T. Thomas
️️️️
S. Sanna
Замена
J. Janneh
️️️️
B. Santelli
83'
Замена
С. Лега
️️️️
Д. Ленар
83'
Желтая карточка
J. Maggiotti
79'
73'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Кадиль
68'
Замена
W. Benard
️️️️
A. Gonçalves
Замена
M. Alfarela
️️️️
C. Vincent
58'
Замена
Ф. Конте
️️️️
A. Roncaglia
58'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
K. Djoco
58'
56'
ГОЛ! 0:3!
M. Baudry
Пас отдал
T. Vargas
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
I. Drame
50'
Желтая карточка
S. Sanna
44'
Желтая карточка
Ж. Кадиль
27'
ГОЛ! 0:1!
J. Roye
Желтая карточка
Р. Япи
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
7
Christophe Vincent
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
4
Jimmy Roye
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
26
William Benard
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-3-5
42
Тавареш
4
27
Япи
7
14
Ленар
25
9
5
4
Бонерт
9
1
3-2-1-4
30
Самасса
75
Черни
23
3
7
23
Диав
28
Кадиль
39
18
6
4
9
5
5
9
9
66
66
9
7
19
19
7
4
31
Конте
31
Конте
4
14
Ленар
11
Лега
11
Лега
14
Ленар
3
23
23
3
6
8
8
6
39
26
26
39
18
9
Тель
9
Тель
18
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
Остались в запасе
Бастия
Лаваль
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Бастия - Лаваль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Новости команд
Все
Бастия
Лаваль
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+