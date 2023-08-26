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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Труа
Бастия - Труа: обзор матча 26 августа 2023
Бастия
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
3 : 2
Завершен
Труа
47'
B. Santelli
71'
Ф. Конте
80'
Ф. Конте
9'
Н. де Превилль (П)
29'
Т. Зукру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Труа
90'
+7
Желтая карточка
А. Ндиайе
90'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
R. Kohon
Замена
J. Janneh
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
89'
Замена
M. Alfarela
️️️️
B. Santelli
89'
Замена
F. Bianchini
️️️️
Д. Ленар
81'
81'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Р. Саид
ГОЛ! 3:2!
Ф. Конте
Пас отдал
J. Maggiotti
80'
Желтая карточка
К. Ван Ден Керхоф
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Конте
Пас отдал
Д. Ленар
71'
66'
Замена
J. Assoumou
️️️️
Н. де Превилль
Замена
J. Maggiotti
️️️️
A. Roncaglia
65'
Замена
Ф. Конте
️️️️
K. Djoco
65'
ГОЛ! 1:2!
B. Santelli
Пас отдал
Д. Ленар
47'
Желтая карточка
Д. Ленар
33'
29'
ГОЛ! 0:2!
Т. Зукру
Пас отдал
Х. Шавалерен
Красная карточка
C. Vincent
13'
13'
Красная карточка
Р. Куаме
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. де Превилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бастия
40
Cédric Lunardi
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
31
Фасин Конте
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
40
Seok-hwa Jeong
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
2-4-4
23
42
Тавареш
4
3
Ван Ден Керхоф
14
Ленар
25
7
5
9
9
4
Бонерт
3-1-1-2-3
80
Алемдар
4
Зукру
36
14
Бура
7
Шавалерен
26
Куаме
8
Диоп
7
Донг
3
Ндиайе
19
Саид
12
де Превилль
3
Ван Ден Керхоф
66
66
3
Ван Ден Керхоф
4
5
5
4
14
Ленар
7
7
14
Ленар
9
19
19
9
9
31
Конте
31
Конте
9
19
Саид
5
Тардье
5
Тардье
19
Саид
36
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
36
12
де Превилль
15
15
12
де Превилль
Остались в запасе
Бастия
Труа
40
Cédric Lunardi
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
40
Seok-hwa Jeong
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
40
Cédric Lunardi
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
40
Seok-hwa Jeong
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Бастия - Труа
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
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