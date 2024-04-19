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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Леганес
Тенерифе - Леганес: обзор матча 19 апреля 2024
Тенерифе
19.04.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 36 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Леганес
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Гальего
86'
Желтая карточка
L. Williams
84'
Замена
L. Williams
️️️️
A. Buñuel
74'
Замена
Анхель
️️️️
Р. Лопес
73'
72'
Замена
Х. Чикко
️️️️
Х. Крус
72'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Брашанац
65'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Раба
65'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Д. Гарсия
Желтая карточка
Н. Шипчич
29'
Замена
Х. Амо
️️️️
Н. Шипчич
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
4
José León
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
8
Javi Alonso
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
2-2-2-4
12
Сориано
22
3
Шипчич
14
Корредера
16
Санц
19
Крус
12
Лопес
4
18
Гальего
19
15
4-1-1-2-2
13
Конде
12
Ньом
23
Саэнс
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
5
Брашанац
20
Портильо
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
3
Шипчич
24
Амо
24
Амо
3
Шипчич
15
5
5
15
18
Гальего
14
Бодигер
14
Бодигер
18
Гальего
12
Лопес
9
Анхель
9
Анхель
12
Лопес
9
Гарсия
21
Мирамон
21
Мирамон
9
Гарсия
19
Крус
14
Чикко
14
Чикко
19
Крус
5
Брашанац
7
Джуара
7
Джуара
5
Брашанац
19
Раба
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Раба
Остались в запасе
Тенерифе
Леганес
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Teto
ЦП
8
Javi Alonso
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Teto
ЦП
8
Javi Alonso
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Тенерифе - Леганес
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
15
Офсайды
5
1
Количество передач
441
338
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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