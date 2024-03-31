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Вальядолид - Леванте

31.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 33 тур Вальядолид - Леванте
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
18 тур
3 декабря, воскресенье 00:00 Леванте Вальядолид
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
26 января, вторник 21:00 Вальядолид 2:4 Леванте
Испания. Примера (2020/2021)
20 тур
22 января, пятница 23:00 Леванте 2:2 Вальядолид
11 тур
27 ноября, пятница 23:00 Вальядолид 1:1 Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
1 июля, среда 23:00 Вальядолид 0:0 Леванте
3 тур
31 августа, суббота 20:00 Леванте 2:0 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
20 тур
20 января, воскресенье 20:30 Леванте 2:0 Вальядолид
6 тур
27 сентября, четверг 21:00 Вальядолид 2:1 Леванте
Испания. Сегунда (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 20:00 Вальядолид 0:4 Леванте
8 тур
2 октября, воскресенье 18:45 Леванте 3:2 Вальядолид
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
21 февраля, пятница 23:59 Вальядолид 1:1 Леванте
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Леванте 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 21:00 Леванте 2:1 Вальядолид
2 тур
27 августа, понедельник 22:00 Вальядолид 2:0 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Леванте 0:3 Вальядолид
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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