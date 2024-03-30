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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Уэска
Альбасете - Уэска: обзор матча 30 марта 2024
Альбасете
30.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
58'
А. Килес
71'
Х. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Уэска
90'
+10
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
+8
Желтая карточка
O. Sielva
89'
Замена
C. Gutiérrez
️️️️
Ж. Валентин
Замена
А. Пачеко
️️️️
R. Rodriguez
88'
87'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Замена
S. Shashoua
️️️️
Фидель
83'
Замена
J. García
️️️️
A. Medina Delgado
83'
Желтая карточка
R. Rodriguez
76'
71'
ГОЛ! 1:1!
Х. Пулидо
Пас отдал
O. Sielva
Замена
И. Марин
️️️️
А. Килес
68'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
68'
Желтая карточка
Х. Сильва
66'
65'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
65'
Замена
I. Martos
️️️️
I. Vilarrasa
65'
Замена
J. Mier
️️️️
К. Хашимото
64'
Замена
Х. Ньето
️️️️
Ж. Бласко
ГОЛ! 1:0!
А. Килес
Пас отдал
М. Фустер
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
2-1-2-5
31
Вацлик
33
Сильва
22
Родригес
14
Олаэчеа
14
Фустер
10
Фидель
4
2
9
Килес
5
14
3-2-3-2
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
23
42
Хашимото
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
11
Муньос
3
33
Сильва
17
17
33
Сильва
14
6
Пачеко
6
Пачеко
14
4
7
7
4
10
Фидель
19
19
10
Фидель
9
Килес
12
Марин
12
Марин
9
Килес
14
Валентин
16
16
14
Валентин
5
Бласко
2
Ньето
2
Ньето
5
Бласко
3
3
3
3
42
Хашимото
6
6
42
Хашимото
11
Муньос
80
80
11
Муньос
Остались в запасе
Альбасете
Уэска
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Хуан Перес
ВР
10
Iker Kortajarena
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
10
Iker Kortajarena
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Альбасете - Уэска
2
3
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
10
10
Офсайды
3
0
Количество передач
450
391
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Карлос Бельмонте
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