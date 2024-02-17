Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Бургос
Овьедо - Бургос: обзор матча 17 февраля 2024
Овьедо
17.02.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 27 тур
5 : 0
Завершен
Бургос
42'
Х. Сеоане
89'
Борха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Бургос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Борха
89'
Замена
Л. Ахиядо
️️️️
В. Росада
79'
Замена
С. Хоменченко
️️️️
С. Касорла
70'
Замена
Борха
️️️️
Алемао
70'
66'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Атьенса
56'
Замена
А. Бермехо
️️️️
Х. Монтиэль
56'
Замена
K. Appin
️️️️
D. Ojeda
56'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеоане
Пас отдал
С. Касорла
42'
Желтая карточка
Д. Дубасен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
6
Джимми Суарес
(К)
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
19
Луисми
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
2-5-2-1
13
Роман
12
Кальво
15
Луэнго
10
8
Касорла
6
Суарес
21
Дубасен
20
Сеоане
23
Бретонес
17
Росада
9
Алемао
3-3-1-3
13
Каро
17
Гонсалес
18
3
Матос
9
Монтиэль
22
Муньос
20
Атьенса
16
Санчес
4
Эльхесабаль
21
14
Ниньо
17
Росада
17
Ахиядо
17
Ахиядо
17
Росада
8
Касорла
5
Хоменченко
5
Хоменченко
8
Касорла
9
Алемао
17
Борха
17
Борха
9
Алемао
20
Атьенса
8
Сьерра
8
Сьерра
20
Атьенса
21
10
10
21
9
Монтиэль
95
Бермехо
95
Бермехо
9
Монтиэль
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
Остались в запасе
Овьедо
Бургос
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Овьедо - Бургос
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
5
Офсайды
2
1
Количество передач
460
361
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Карлос Тартьере
Новости команд
Все
Овьедо
Бургос
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+