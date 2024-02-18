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Спортинг - Вальядолид

18.02.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 27 тур Спортинг - Вальядолид
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
1 тур
11 августа, пятница 22:30 Вальядолид 2:0 Спортинг
Испания. Сегунда (2017/2018)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 10 июня, воскресенье 21:30 Спортинг 1:2 Вальядолид
Испания. Сегунда (2017/2018)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 7 июня, четверг 21:30 Вальядолид 3:1 Спортинг
Испания. Сегунда (2017/2018)
35 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Вальядолид 0:1 Спортинг
14 тур
12 ноября, воскресенье 22:30 Спортинг 1:1 Вальядолид
Испания. Сегунда (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 20:00 Вальядолид 3:0 Спортинг
6 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Спортинг 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Спортинг 0:2 Вальядолид
15 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Спортинг
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Вальядолид 1:2 Спортинг
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Спортинг 2:1 Вальядолид
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Вальядолид 2:1 Спортинг
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Спортинг 3:1 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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