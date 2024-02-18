Спортинг - Вальядолид

|1 тур
|11 августа, пятница
|22:30
|Вальядолид
|2:0
|Спортинг
|1 тур
|11 августа, пятница
|22:30
|Вальядолид
|2:0
|Спортинг
|Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч
|10 июня, воскресенье
|21:30
|Спортинг
|1:2
|Вальядолид
|Плей-офф, 1/2 финала
первый матч
|7 июня, четверг
|21:30
|Вальядолид
|3:1
|Спортинг
|35 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Вальядолид
|0:1
|Спортинг
|14 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:30
|Спортинг
|1:1
|Вальядолид
|27 тур
|28 февраля, суббота
|20:00
|Вальядолид
|3:0
|Спортинг
|6 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|1:1
|Вальядолид
|34 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|0:2
|Вальядолид
|15 тур
|20 декабря, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|2:1
|Спортинг
|37 тур
|23 мая, суббота
|23:00
|Вальядолид
|1:2
|Спортинг
|18 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|2:1
|Вальядолид
|1/8 финала
ответный матч
|14 января, среда
|22:00
|Вальядолид
|2:1
|Спортинг
|1/8 финала
первый матч
|7 января, среда
|23:00
|Спортинг
|3:1
|Вальядолид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Расинг
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|2.
|Мирандес
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Сарагоса
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Расинг де Феррол
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|ФК Андорра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Эльденсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Тенерифе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Леванте
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Уэска
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Альбасете
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Аморебьета
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|14.
|Бургос
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Картахена
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Реал Ов
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|19.
|Спортинг Х
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|20.
|Вильярреал Б
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|21.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|22.
|Алькоркон
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0