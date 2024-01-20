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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Овьедо
Расинг де Феррол - Овьедо: обзор матча 20 января 2024
Расинг де Феррол
20.01.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 23 тур
1 : 3
Завершен
Овьедо
90+14'
Алемао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Овьедо
90'
+14
ГОЛ! 0:1!
Алемао
90'
+5
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Дубасен
Замена
S. Merino
️️️️
Х. Дельмас
88'
72'
Замена
Алемао
️️️️
Борха
Замена
Н. Серрано
️️️️
N. Sánchez
68'
Замена
C.
️️️️
Э. Пена
68'
42'
Желтая карточка
Д. Кальво
Желтая карточка
А. Мартин
35'
Желтая карточка
Х. Берналь
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
(К)
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
38
Masca
ЦФ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
22
Chuca
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
36
Yayo
ЦП
9
Алемао
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
3-2-1-4
13
2
Дельмас
14
4
Мартин
8
Берналь
8
8
Пена
20
Хименес
16
Дельгадо
23
14
Лосада
2-1-3-2-2
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
21
Дубасен
10
6
Суарес
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
38
8
Пена
22
22
8
Пена
23
22
Серрано
22
Серрано
23
2
Дельмас
9
9
2
Дельмас
10
Сене
10
Сене
21
Дубасен
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
21
Дубасен
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Овьедо
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
36
Yayo
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
28
Mario Sesé
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
36
Yayo
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
28
Mario Sesé
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Расинг де Феррол - Овьедо
2
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
18
10
Офсайды
3
0
Количество передач
343
303
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
70
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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