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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Расинг де Феррол
Леганес - Расинг де Феррол: обзор матча 26 ноября 2023
Леганес
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 17 тур
2 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
30'
И. Нею (П)
42'
Д. Гарсия
15'
Х. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Расинг де Феррол
88'
Замена
S. Merino
️️️️
К. Висенте
88'
Замена
N. Sánchez
️️️️
E. Clemente
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
79'
Замена
Д. Поведа
️️️️
М. де ла Фуэнте
79'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
65'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Ф. Портильо
61'
Замена
О. Уренья
️️️️
Н. Джуара
61'
58'
Замена
Х. Дельмас
️️️️
А. Хименес
ГОЛ! 2:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Э. Франкеса
42'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
А. Арамбарри
33'
30'
Желтая карточка
E. Clemente
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Нею
30'
29'
Желтая карточка
Х. Сене
29'
Красная карточка
Д. Кастро
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Конде
55
Гонсалес
23
Саэнс
4
Арамбарри
15
Франкеса
91
Нею
21
Мирамон
7
Джуара
20
Портильо
19
Раба
24
де ла Фуэнте
1-2-1-5
13
5
8
Берналь
7
Висенте
14
Вадильо
2
Куберо
20
Хименес
14
Лосада
10
Сене
16
Дельгадо
20
Портильо
8
Сиссе
8
Сиссе
20
Портильо
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
7
Джуара
28
Уренья
28
Уренья
7
Джуара
4
Арамбарри
9
Гарсия
9
Гарсия
4
Арамбарри
24
де ла Фуэнте
9
Поведа
9
Поведа
24
де ла Фуэнте
20
Хименес
2
Дельмас
2
Дельмас
20
Хименес
7
Висенте
9
9
7
Висенте
5
23
23
5
Остались в запасе
Леганес
Расинг де Феррол
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Леганес - Расинг де Феррол
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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1
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