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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Альбасете
Картахена - Альбасете: обзор матча 19 ноября 2023
Картахена
19.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 1
Завершен
Альбасете
45+1'
А. Ортуньо
60'
И. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Альбасете
88'
Замена
S. Shashoua
️️️️
Д. Эскриче
88'
Замена
T. Datković
️️️️
Х. Антонио Рос
79'
Желтая карточка
C. Glauder
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Кико
74'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
А. Ортуньо
74'
Желтая карточка
А. Ортуньо
64'
Замена
Д. Мусто
️️️️
М. Рико
63'
Замена
И. Янссон
️️️️
Х. Нарваэс
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Марин
60'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
60'
Замена
И. Марин
️️️️
А. Килес
ГОЛ! 1:0!
А. Ортуньо
45'
+1
34'
Желтая карточка
Х. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Картахена
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
3
Фонтан
22
Кико
6
Аларкон
17
Рико
20
Искьердо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
8
Муньос
1-3-5
13
33
Сильва
37
Рос
14
Олаэчеа
14
Фустер
2
Исаак
9
Килес
14
4
5
12
Нарваэс
21
Янссон
21
Янссон
12
Нарваэс
22
Кико
11
Эмбалу
11
Эмбалу
22
Кико
9
Ортуньо
7
Феррейро
7
Феррейро
9
Ортуньо
17
Рико
18
Мусто
18
Мусто
17
Рико
33
Сильва
17
17
33
Сильва
37
Рос
15
15
37
Рос
30
Эскриче
19
19
30
Эскриче
9
Килес
12
Марин
12
Марин
9
Килес
Остались в запасе
Картахена
Альбасете
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
27
Jose Saldaña
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Картахена - Альбасете
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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