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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Альбасете
Эйбар - Альбасете: обзор матча 12 ноября 2023
Эйбар
12.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 1
Завершен
Альбасете
11'
М. Сориано
67'
A. Medina Delgado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Альбасете
90'
+3
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Стоичков
85'
Желтая карточка
С. Альварес
84'
81'
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
81'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
73'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
J. Antonio Ríos
73'
72'
Желтая карточка
A. Medina Delgado
67'
ГОЛ! 1:1!
A. Medina Delgado
Пас отдал
Л. Олаэчеа
Замена
J. Corpas
️️️️
М. Сориано
63'
57'
Замена
А. Килес
️️️️
И. Марин
46'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
M. Djetei
Пенальти не реализован!
Стоичков
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Сориано
Пас отдал
А. Акетче
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
4-2-4
13
Зидан
23
Техеро
23
Арбилья
3
25
Беррокаль
6
Альварес
21
Сориано
23
Перейра
9
Баутиста
19
Стоичков
47
Акетче
1-2-5
13
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
2
12
Марин
14
4
5
3
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
3
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
19
Стоичков
19
19
19
Стоичков
21
Сориано
17
17
21
Сориано
33
Сильва
17
17
33
Сильва
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
2
37
Рос
37
Рос
2
14
Фустер
19
19
14
Фустер
12
Марин
9
Килес
9
Килес
12
Марин
Остались в запасе
Эйбар
Альбасете
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Эйбар - Альбасете
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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