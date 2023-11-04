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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Тенерифе
Вальядолид - Тенерифе: обзор матча 04 ноября 2023
Вальядолид
04.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 14 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
64'
Мончу
90+2'
Л. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Тенерифе
Замена
I. Bikoue
️️️️
М. Силла
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Л. Роша
Пас отдал
Л. Перес
90'
+2
Замена
Л. Роша
️️️️
И. Санчес
88'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
В. Месегер
88'
Желтая карточка
Мончу
84'
78'
Замена
Анхель
️️️️
A. Buñuel
73'
Желтая карточка
А. Санц
66'
Замена
А. Санц
️️️️
Я. Бодигер
ГОЛ! 1:0!
Мончу
64'
Замена
Р. Моро
️️️️
Ануар
61'
46'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
С. Гонсалес
30'
Желтая карточка
С. Гонсалес
30'
Желтая карточка
Я. Бодигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
23
Ануар
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вальядолид
26
Arnau Rafús
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Eugene Frimpong
ЦП
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
22
Элади Соррилья
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Масип
18
Эскудеро
22
Бойомо
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
6
Мончу
23
Ануар
23
Месегер
10
Санчес
14
Силла
4-2-2-2
12
Сориано
5
6
Гонсалес
22
22
Мартинес
14
Бодигер
14
Корредера
12
Лопес
20
Рубио
18
Гальего
15
10
Санчес
2
Роша
2
Роша
10
Санчес
23
Месегер
17
де ла Хос
17
де ла Хос
23
Месегер
23
Ануар
18
Моро
18
Моро
23
Ануар
14
Силла
19
19
14
Силла
6
Гонсалес
22
Соррилья
22
Соррилья
6
Гонсалес
14
Бодигер
16
Санц
16
Санц
14
Бодигер
15
9
Анхель
9
Анхель
15
Остались в запасе
Вальядолид
Тенерифе
26
Arnau Rafús
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Eugene Frimpong
ЦП
20
Чуки
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
26
Arnau Rafús
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Eugene Frimpong
ЦП
20
Чуки
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Вальядолид - Тенерифе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Хосе Соррилья
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