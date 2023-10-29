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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Альбасете
Уэска - Альбасете: обзор матча 29 октября 2023
Уэска
29.10.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 13 тур
0 : 0
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Альбасете
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
87'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
К. Хашимото
77'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Ж. Бласко
77'
75'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
Л. Олаэчеа
75'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Д. Эскриче
75'
Замена
J. García
️️️️
М. Фустер
61'
Замена
А. Килес
️️️️
И. Марин
Замена
С. Обенг
️️️️
Х. Муньос
58'
Замена
J. Mier
️️️️
Д. Боливар
58'
Желтая карточка
Х. Мартинес
43'
36'
Желтая карточка
Д. Эскриче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
4
Rubén Pulido
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
5
Бласко
5
Пулидо
15
23
42
Хашимото
24
Мартинес
4
11
Муньос
9
Боливар
14
Валентин
1-2-5
13
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
2
12
Марин
14
4
5
5
Бласко
7
7
5
Бласко
11
Муньос
20
Обенг
20
Обенг
11
Муньос
42
Хашимото
3
3
42
Хашимото
9
Боливар
6
6
9
Боливар
14
Валентин
20
20
14
Валентин
30
Эскриче
6
Пачеко
6
Пачеко
30
Эскриче
14
Олаэчеа
37
Рос
37
Рос
14
Олаэчеа
14
Фустер
7
7
14
Фустер
12
Марин
9
Килес
9
Килес
12
Марин
Остались в запасе
Уэска
Альбасете
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
2
Хуанхо Ньето
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Уэска - Альбасете
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Эль-Алькорас
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