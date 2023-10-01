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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Картахена
Аморебьета - Картахена: обзор матча 01 октября 2023
Аморебьета
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 0
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Картахена
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Х. Гайя
86'
83'
Замена
Джони
️️️️
А. Ортуньо
79'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Нарваэс
78'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Г. Верду
Замена
Х. Эрасо
️️️️
R. Edwards
69'
Замена
E. Jauregi
️️️️
К. Марко Да Грака
68'
65'
Замена
И. Янссон
️️️️
Э. Эвел
64'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Карлос
Желтая карточка
Х. Гайя
60'
Замена
А. Карбонель
️️️️
К. Сибо
57'
Желтая карточка
К. Сибо
41'
38'
Желтая карточка
Д. Мусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Микель Рико
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
4-2-4
1
Куньят
15
Нуньес
24
Гайя
17
4
Эрнандо
6
Сибо
25
29
Да Грака
29
6
8
4-2-4
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
5
Верду
16
Сола
22
Карлос
8
Эвел
9
Ортуньо
18
Мусто
8
Муньос
12
Нарваэс
6
14
Эрасо
14
Эрасо
6
24
Гайя
7
Морсильо
7
Морсильо
24
Гайя
29
Да Грака
17
17
29
Да Грака
6
Сибо
6
Карбонель
6
Карбонель
6
Сибо
5
Верду
3
Фонтан
3
Фонтан
5
Верду
22
Карлос
17
Рико
17
Рико
22
Карлос
8
Эвел
21
Янссон
21
Янссон
8
Эвел
9
Ортуньо
24
Джони
24
Джони
9
Ортуньо
12
Нарваэс
11
Эмбалу
11
Эмбалу
12
Нарваэс
Остались в запасе
Аморебьета
Картахена
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Raúl Lizoain
ВР
6
Томас Аларкон
ОП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
6
Томас Аларкон
ОП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Аморебьета - Картахена
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Новости команд
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Аморебьета
Картахена
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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