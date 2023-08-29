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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 29 августа 2023
Суонси
29.08.2023, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Борнмут
9'
М. Гримес (П)
79'
Д. Патерсон
55'
Д. Брукс
68'
Х. Траоре
90+1'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суонси - Борнмут
90'
+5
Желтая карточка
М. Керкез
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Кристи
86'
Желтая карточка
Д. Соланке
82'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Брукс
Замена
Д. Йетс
️️️️
К. Ноутон
80'
ГОЛ! 2:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
М. Гримес
79'
76'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Х. Траоре
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Каллен
69'
Замена
Х. Эшби
️️️️
J. Key
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
Х. Траоре
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Джиннелли
58'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Аллен
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брукс
Желтая карточка
К. Ноутон
53'
Желтая карточка
A. Abdullah
52'
46'
Замена
Д. Соланке
️️️️
К. Мур
46'
Замена
Л. Кук
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
Замена
М. Керкез
️️️️
Л. Келли
39'
Желтая карточка
М. Сенеси
Желтая карточка
Д. Джиннелли
24'
21'
Желтая карточка
Д. Брукс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гримес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Оливер Купер
АП
2
Josh Key
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-3-2-2
19
5
Кабанго
6
Дарлинг
26
Ноутон
7
Аллен
6
Гримес
47
11
Джиннелли
8
Купер
11
Каллен
2
4-2-2-2
13
Раду
3
Ааронс
5
Сенеси
6
Келли
2
Мефам
8
Биллинг
7
Ротуэлл
7
Брукс
25
Траоре
19
Энтони
19
Мур
2
33
Эшби
33
Эшби
2
7
Аллен
4
Фултон
4
Фултон
7
Аллен
11
Каллен
35
Патерсон
35
Патерсон
11
Каллен
11
Джиннелли
9
Кухаревич
9
Кухаревич
11
Джиннелли
26
Ноутон
12
Йетс
12
Йетс
26
Ноутон
6
Келли
6
Керкез
6
Керкез
6
Келли
7
Ротуэлл
10
Кук
10
Кук
7
Ротуэлл
25
Траоре
10
Кристи
10
Кристи
25
Траоре
7
Брукс
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Брукс
19
Мур
19
Соланке
19
Соланке
19
Мур
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Суонси - Борнмут
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
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