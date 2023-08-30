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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Линкольн
Шеффилд Юнайтед - Линкольн: обзор матча 30 августа 2023
Шеффилд Юнайтед
30.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Линкольн
Пенальти не реализован!
Д. Иган
ГОЛ!
Л. Серенсен
2:3
Пенальти не реализован!
Б. Траоре
ГОЛ!
И. Хэмилтон
2:2
ГОЛ!
В. Осула
2:1
Пенальти не реализован!
Т. Бишоп
ГОЛ!
Д. Мандрою
1:1
ГОЛ!
О. Норвуд
1:0
81'
Замена
И. Хэмилтон
️️️️
A. Smith
80'
Замена
Й. Макама
️️️️
R. Hackett-Fairchild
78'
Желтая карточка
Т. Эйома
77'
Желтая карточка
И. Эрхахон
74'
Желтая карточка
Д. Берроуз
67'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
Д. Браун
66'
Замена
A. Jackson
️️️️
Ш. Рауэн
Замена
Ф. Серики
️️️️
Д. Богль
63'
Замена
В. Осула
️️️️
К. Арчер
63'
Желтая карточка
И. Кулибали
56'
Замена
Б. Траоре
️️️️
О. МакБарни
46'
46'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
B. House
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
22
Oisin Gallagher
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
3-2-2-1-2
17
Дэвис
6
Бешам
15
Иган
6
Трасти
76
Ларуки
2
Богль
48
Кулибали
10
Норвуд
11
Брукс
9
МакБарни
9
Арчер
4-3-3
1
Йенсен
3
Эйома
23
Рауэн
15
Митчелл
21
Браун
2
Берроуз
12
21
Эрхахон
7
18
14
Мандрою
2
Богль
38
Серики
38
Серики
2
Богль
9
Арчер
10
Осула
10
Осула
9
Арчер
9
МакБарни
9
Траоре
9
Траоре
9
МакБарни
23
Рауэн
45
45
23
Рауэн
18
8
Бишоп
8
Бишоп
18
21
Браун
2
Серенсен
2
Серенсен
21
Браун
12
48
Хэмилтон
48
Хэмилтон
12
7
24
Макама
24
Макама
7
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Линкольн
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
1
Jordan Wright
ВР
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Линкольн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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