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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Венеция
Специя - Венеция: обзор матча 14 августа 2023
Специя
14.08.2023, понедельник, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Венеция
19'
М. Антонуччи
60'
Л. Моро (П)
54'
Й. Похьянпало
81'
К. Гюткьяер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Венеция
Пенальти не реализован!
Ф. Дзампано
ГОЛ!
С. Бастони
3:3
ГОЛ!
Д. Бусио
2:3
ГОЛ!
К. Гюткьяер
2:2
ГОЛ!
С. Эспозито
2:1
ГОЛ!
Д. Черышев
1:1
Пенальти не реализован!
Ф. Пио Эспозито
Пенальти не реализован!
Й. Похьянпало
ГОЛ!
Р. Кроллис
1:0
113'
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Кандела
113'
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Т. Тессманн
105'
Замена
М. Модоло
️️️️
Д. Йонсен
Желтая карточка
Д. Николау
98'
Замена
С. Бастони
️️️️
А. Реца
91'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Л. Моро
85'
83'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Гюткьяер
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Бандинелли
77'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
М. Антонуччи
77'
69'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Н. Пьерини
69'
Замена
Д. Бусио
️️️️
М. Андерсен
Пенальти не реализован!
С. Эспозито
63'
62'
Желтая карточка
М. Шверко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Моро
60'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Ш. Журковски
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Н. Пьерини
26'
Желтая карточка
Д. Идзес
ГОЛ! 1:0!
М. Антонуччи
Пас отдал
А. Реца
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
27
Антонио Кандела
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
77
Николас Пьерини
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-1-2-3
1
Дронговски
13
Реца
43
Николау
5
Мюль
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
23
Бандинелли
14
Журковски
16
Антонуччи
9
Моро
10
Верде
3-5-1-1
66
Йоронен
27
Кандела
33
Шверко
7
Дзампано
21
Идзес
6
Тессманн
8
Андерсен
77
Пьерини
77
Эллертссон
17
Йонсен
20
Похьянпало
13
Реца
10
Бастони
10
Бастони
13
Реца
23
Бандинелли
8
Экдаль
8
Экдаль
23
Бандинелли
14
Журковски
29
Кассата
29
Кассата
14
Журковски
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
9
Моро
99
Кроллис
99
Кроллис
9
Моро
17
Йонсен
13
Модоло
13
Модоло
17
Йонсен
77
Эллертссон
16
Фьордилино
16
Фьордилино
77
Эллертссон
8
Андерсен
6
Бусио
6
Бусио
8
Андерсен
27
Кандела
90
Черышев
90
Черышев
27
Кандела
6
Тессманн
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
6
Тессманн
77
Пьерини
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
77
Пьерини
Остались в запасе
Специя
Венеция
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Лука Готти
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
60
Lorenzo Busato
ЦЗ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Специя - Венеция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
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0 : 2
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