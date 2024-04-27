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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Донкастер Роверс
Гиллинхэм - Донкастер Роверс: обзор матча 27 апреля 2024
Гиллинхэм
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
2 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
57'
T. Dieng
62'
Т. Андерсон (АГ)
30'
Д. Айронсайд
37'
L. Molyneux
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Донкастер Роверс
Замена
J. Gbode
️️️️
Д. Уильямс
86'
82'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
М. Крейг
82'
Замена
G. Broadbent
️️️️
L. Molyneux
77'
Желтая карточка
М. Крейг
Желтая карточка
М. Эмер
71'
Замена
Д. Уокер
️️️️
E. Coleman
68'
64'
Замена
J. Olowu
️️️️
Х. Аделакун
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Андерсон
62'
ГОЛ! 1:2!
T. Dieng
57'
56'
Замена
L. Jones
️️️️
T. Rowe
55'
Красная карточка
Т. Ло-Тутала
37'
ГОЛ! 0:2!
L. Molyneux
Пас отдал
J. Maxwell
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айронсайд
Пас отдал
O. Bailey
Желтая карточка
J. Andrews
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
2-4-1-3
25
Тернер
5
Эмер
23
6
10
Уильямс
16
23
33
Хаттон
19
22
5
3-3-1-3
22
Ло-Тутала
6
Вуд
26
Андерсон
2
10
37
Крейг
3
47
Аделакун
4
43
9
Айронсайд
10
Уильямс
27
27
10
Уильямс
6
11
Уокер
11
Уокер
6
47
Аделакун
5
5
47
Аделакун
43
8
8
43
37
Крейг
24
24
37
Крейг
10
24
24
10
Остались в запасе
Гиллинхэм
Донкастер Роверс
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
16
Thomas Nixon
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
Остались в запасе
16
Thomas Nixon
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Гиллинхэм - Донкастер Роверс
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Количество передач
423
292
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
68
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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