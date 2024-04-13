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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Саттон Юнайтед
Хэрроджейт - Саттон Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2024
Хэрроджейт
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
2 : 2
Завершен
Саттон Юнайтед
49'
G. Thomson
80'
J. Muldoon
45+1'
H. Beautyman
87'
D. Moore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Саттон Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
S. Hart
87'
ГОЛ! 2:2!
D. Moore
Пас отдал
O. Sanderson
ГОЛ! 2:1!
J. Muldoon
Пас отдал
С. Фоларин
80'
Замена
С. Дули
️️️️
L. Sutton
75'
74'
Замена
D. Moore
️️️️
Д. Коли
Замена
С. Фоларин
️️️️
A. Odoh
70'
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. March
63'
56'
Замена
O. Sanderson
️️️️
C. Eastmond
ГОЛ! 1:1!
G. Thomson
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
H. Beautyman
Пас отдал
Д. Коли
Желтая карточка
М. Фолдс
34'
20'
Желтая карточка
C. Eastmond
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
7
Джош Коли
АП
10
Гарри Смит
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Хэрроджейт
22
Стивен Дули
ЛВ
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
4-1-2-3
1
2
О'Коннор
2
30
Гибсон
3
МакДональд
14
Фолдс
17
10
9
7
8
2-3-1-5
30
Киззи
3
42
7
15
7
Коли
10
Смит
5
8
25
23
17
22
Дули
22
Дули
17
12
Фоларин
12
Фоларин
9
18
18
9
14
14
15
18
18
15
7
Коли
14
14
7
Коли
Остались в запасе
Хэрроджейт
Саттон Юнайтед
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Хэрроджейт - Саттон Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
422
316
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
58
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
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2017.03.14 17:31
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2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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