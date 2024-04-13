Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 13 апреля 2024
Донкастер Роверс
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
4 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
6'
Х. Аделакун
21'
Д. Айронсайд
60'
J. Maxwell
71'
O. Bailey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
90'
+7
Желтая карточка
Д. Притчард
Замена
G. Broadbent
️️️️
O. Bailey
79'
Желтая карточка
J. Maxwell
78'
75'
Замена
Д. Притчард
️️️️
C. O'Brien
Замена
B. Waters
️️️️
Д. Айронсайд
73'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
72'
ГОЛ! 4:0!
O. Bailey
Пас отдал
L. Molyneux
71'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Р. Вуд
63'
Замена
T. Rowe
️️️️
Z. Westbrooke
63'
ГОЛ! 3:0!
J. Maxwell
Пас отдал
Z. Westbrooke
60'
46'
Замена
D. Martin
️️️️
T. Leigh
46'
Замена
M. Lowe
️️️️
S. Conneely
46'
Замена
L. Coyle
️️️️
Б. Вудс
29'
Желтая карточка
Ш. Уалли
ГОЛ! 2:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
Х. Аделакун
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аделакун
Пас отдал
J. Olowu
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
5
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
9
Айронсайд
24
43
4-5-1
1
Витек
16
Габбинс
3
38
33
7
Уалли
10
16
Вудс
28
24
7
Нолан
6
Вуд
26
Андерсон
26
Андерсон
6
Вуд
24
10
10
24
9
Айронсайд
30
30
9
Айронсайд
4
8
8
4
43
21
21
43
38
2
Притчард
2
Притчард
38
16
Вудс
6
6
16
Вудс
24
22
22
24
28
11
11
28
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
16
Thomas Nixon
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
16
Thomas Nixon
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
16
Офсайды
3
1
Количество передач
428
292
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Новости команд
Все
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+