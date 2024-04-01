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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Колчестер Юнайтед
Транмер - Колчестер Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2024
Транмер
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
7'
К. Моррис
8'
A. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
R. Hendry
90'
+9
Замена
S. Taylor
️️️️
Д. Норрис
90'
+7
88'
Замена
F. Kelleher
️️️️
J. Mingi
84'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Т. Хоппер
84'
Замена
J. Akinde
️️️️
К. Макгихан
77'
Желтая карточка
J. Mingi
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
73'
Замена
H. Saunders
️️️️
L. Norris
63'
59'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
Д. Феврье
Желтая карточка
C. Jennings
45'
+4
40'
Желтая карточка
К. Макгихан
38'
Желтая карточка
C. Hall
35'
Желтая карточка
Д. Феврье
8'
ГОЛ! 1:1!
A. Smith
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
Р. Аптер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Транмер
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
32
Harvey Saunders
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Колчестер Юнайтед
4
F. Kelleher
ЦЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
2-1-2-5
5
Дэвис
18
Норрис
24
30
Аптер
18
Моррис
4
18
18
42
22
1-5-2-2
1
Гудман
3
Яндоло
9
12
8
Макгихан
16
Рид
4
7
Андерсон
11
Феврье
5
14
Хоппер
30
Аптер
21
21
30
Аптер
18
32
32
18
18
Норрис
32
32
18
Норрис
4
4
4
4
11
Феврье
6
Даллисон
6
Даллисон
11
Феврье
14
Хоппер
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
14
Хоппер
8
Макгихан
14
14
8
Макгихан
Остались в запасе
Транмер
Колчестер Юнайтед
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Транмер - Колчестер Юнайтед
2
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
466
446
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Транмер
Колчестер Юнайтед
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
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