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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед - Ньюпорт Каунти: обзор матча 29 марта 2024
Колчестер Юнайтед
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
2 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
75'
Э. Яндоло
90+2'
J. Mingi
42'
O. Zanzala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Ньюпорт Каунти
Замена
F. Kelleher
️️️️
Д. Феврье
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
J. Mingi
Пас отдал
Г. Андерсон
90'
+2
Желтая карточка
С. Товид
84'
81'
Желтая карточка
J. Waite
ГОЛ! 1:1!
Э. Яндоло
Пас отдал
К. Макгихан
75'
73'
Замена
H. Bright
️️️️
M. Bondswell
Замена
Т. Хоппер
️️️️
A. Smith
72'
Замена
N. Chilvers
️️️️
J. Akinde
72'
69'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
68'
Желтая карточка
Л. Пэйн
Желтая карточка
К. Макгихан
67'
Замена
Э. Яндоло
️️️️
Т. Даллисон
56'
42'
ГОЛ! 0:1!
O. Zanzala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
1-5-2-2
1
Гудман
6
Даллисон
12
8
Макгихан
16
Рид
9
4
7
Андерсон
11
Феврье
14
5
3-1-2-1-4
27
Пэйн
33
44
8
Моррис
24
Уайлдиг
7
Чарсли
9
Эванс
17
23
25
1
11
Феврье
4
4
11
Феврье
6
Даллисон
3
Яндоло
3
Яндоло
6
Даллисон
14
14
14
14
12
14
Хоппер
14
Хоппер
12
33
14
14
33
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Ньюпорт Каунти
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
27
Matt Jay
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Ньюпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
13
15
Офсайды
2
4
Количество передач
384
260
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
56
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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