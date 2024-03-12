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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Милтон Кинс Донс
Гримсби Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 12 марта 2024
Гримсби Таун
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
33'
J. Obikwu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
К. Томпсон
90'
Замена
Р. Пайк
️️️️
J. Obikwu
81'
Желтая карточка
Д. Хам
73'
Замена
K. Green
️️️️
G. Holohan
72'
Замена
H. Wood
️️️️
А. Гауа
62'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
A. Eisa
61'
59'
Замена
М. Деннис
️️️️
E. Harrison
59'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
Пенальти не реализован!
G. Holohan
45'
+2
Желтая карточка
G. Holohan
44'
ГОЛ! 1:0!
J. Obikwu
Пас отдал
A. Eisa
33'
Желтая карточка
T. Mullarkey
16'
Желтая карточка
А. Гауа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
25
Justin Obikwu
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
1
Harvey Cartwright
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4-4-1-2
33
Хам
5
24
44
25
6
Томпсон
15
8
14
Гауа
1
7
3-4-1-2
1
16
О'Хора
15
3
Харви
4
Бейт
39
8
Гилби
10
10
Кемп
4
19
14
Гауа
16
16
14
Гауа
8
4
4
8
7
6
Эндрюс
6
Эндрюс
7
25
15
Пайк
15
Пайк
25
10
Кемп
19
19
10
Кемп
19
19
Деннис
19
Деннис
19
Остались в запасе
Гримсби Таун
Милтон Кинс Донс
1
Джейк Иствуд
ВР
25
Donovan Wilson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
25
Donovan Wilson
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Гримсби Таун - Милтон Кинс Донс
5
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
18
15
Офсайды
6
1
Количество передач
182
678
Сейвы
0
2
Точность передач %
53
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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