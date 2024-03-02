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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Милтон Кинс Донс
Уимблдон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 02 марта 2024
Уимблдон
02.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
90+4'
Р. Кертис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
Р. Кертис
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Р. Кертис
90'
+4
Желтая карточка
J. O'Toole
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Норман
Желтая карточка
Д. Ривс
85'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Тилли
80'
80'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
Замена
I. Ogundere
️️️️
К. Балмер
78'
Желтая карточка
О. Бугиль
77'
65'
Желтая карточка
А. Гилби
65'
Замена
E. Harrison
️️️️
K. Lofthouse
56'
Желтая карточка
K. Lofthouse
55'
Желтая карточка
Д. Харви
Желтая карточка
J. Kelly (pen.)
36'
29'
Желтая карточка
S. Wearne
Желтая карточка
А. Литтл
28'
4'
Желтая карточка
M. Kelly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-3-1-3
1
Басс
5
4
Балмер
26
7
23
Ривс
8
Литтл
7
Тилли
3
9
Бугиль
10
4-1-4-1
1
16
О'Хора
15
4
3
Харви
22
Норман
8
Гилби
39
4
Бейт
10
10
Кемп
4
Балмер
33
33
4
Балмер
7
Тилли
11
Кертис
11
Кертис
7
Тилли
10
Кемп
19
19
10
Кемп
15
19
19
15
Остались в запасе
Уимблдон
Милтон Кинс Донс
33
Никола Цанев
ВР
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Уимблдон - Милтон Кинс Донс
6
6
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
6
5
Нарушения
21
8
Офсайды
2
5
Количество передач
255
489
Сейвы
3
1
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Уимблдон
Милтон Кинс Донс
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
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