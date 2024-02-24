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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Ньюпорт Каунти
Милтон Кинс Донс - Ньюпорт Каунти: обзор матча 24 февраля 2024
Милтон Кинс Донс
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
12'
Д. Кемп
23'
J. Payne
29'
А. Гилби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
J. Tomlinson
88'
Замена
М. Деннис
️️️️
А. Гилби
86'
85'
Желтая карточка
У. Эванс
Желтая карточка
А. Гилби
83'
Замена
И. Робсон
️️️️
J. Payne
79'
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Бейт
78'
Замена
E. Harrison
️️️️
S. Wearne
61'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
61'
59'
Замена
O. Zanzala
️️️️
S. Bennett
46'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
J. Waite
31'
Желтая карточка
Б. Моррис
ГОЛ! 3:0!
А. Гилби
Пас отдал
S. Wearne
29'
25'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
ГОЛ! 2:0!
J. Payne
Пас отдал
Д. Кемп
23'
18'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
Ш. МакЛафлин
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
Пас отдал
S. Wearne
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
Главный тренер
Дин Левингтон
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
4-1-4-1
1
3
Харви
16
О'Хора
15
4
22
Норман
4
Бейт
8
Гилби
39
10
10
Кемп
2-1-4-1-3
44
5
Кларк
8
Моррис
21
МакЛафлин
11
3
24
Уайлдиг
9
Эванс
17
47
1
10
7
Робсон
7
Робсон
10
8
Гилби
19
Деннис
19
Деннис
8
Гилби
10
Кемп
19
19
10
Кемп
39
19
19
39
4
Бейт
4
4
4
Бейт
21
МакЛафлин
27
Пэйн
27
Пэйн
21
МакЛафлин
23
23
11
31
Джефкотт
31
Джефкотт
11
17
25
25
17
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Ньюпорт Каунти
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Ньюпорт Каунти
2
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
3
Количество передач
581
308
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
63
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
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