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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Уимблдон
Донкастер Роверс - Уимблдон: обзор матча 24 февраля 2024
Донкастер Роверс
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Уимблдон
3'
Х. Аделакун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Уимблдон
Замена
J. Olowu
️️️️
J. Sterry
90'
+2
84'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
L. Brown
79'
Замена
Д. Гордон
️️️️
О. Бугиль
Замена
B. Waters
️️️️
H. Biggins
71'
71'
Замена
J. Neufville
️️️️
J. Kelly (pen.)
Замена
T. Nixon
️️️️
J. Maxwell
70'
55'
Желтая карточка
Д. Тилли
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
54'
46'
Желтая карточка
А. Литтл
28'
Желтая карточка
I. Ogundere
ГОЛ! 1:0!
Х. Аделакун
Пас отдал
H. Biggins
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
3
26
Андерсон
37
Крейг
47
Аделакун
9
Айронсайд
4
43
10
3-3-1-3
1
Басс
15
26
33
23
Ривс
8
Литтл
11
Кертис
7
Тилли
9
Бугиль
3
10
2
5
5
2
3
16
16
3
10
30
30
10
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
10
7
7
10
9
Бугиль
11
Гордон
11
Гордон
9
Бугиль
3
13
Дэвисон
13
Дэвисон
3
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Уимблдон
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Донкастер Роверс - Уимблдон
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
18
Офсайды
1
2
Количество передач
443
401
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
61
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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