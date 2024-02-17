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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Донкастер Роверс
Гримсби Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 17 февраля 2024
Гримсби Таун
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 5
Завершен
Донкастер Роверс
19'
Д. Роуз (П)
6'
L. Molyneux
8'
Д. Айронсайд
51'
N. Maher (АГ)
72'
М. Крейг
82'
K. Hurst
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Донкастер Роверс
90'
+3
Желтая карточка
J. Sterry
83'
Замена
T. Nixon
️️️️
Х. Аделакун
82'
ГОЛ! 1:5!
K. Hurst
Пас отдал
Х. Аделакун
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Green
77'
Желтая карточка
H. Clifton
74'
74'
Замена
G. Broadbent
️️️️
O. Bailey
74'
Замена
T. Rowe
️️️️
М. Крейг
72'
ГОЛ! 1:4!
М. Крейг
Пас отдал
Т. Андерсон
Замена
Р. Пайк
️️️️
C. Vernam
71'
Замена
D. Wilson
️️️️
A. Eisa
70'
65'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
65'
Замена
B. Waters
️️️️
H. Biggins
Замена
J. Obikwu
️️️️
Д. Эндрюс
57'
53'
Желтая карточка
М. Крейг
51'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
N. Maher
Желтая карточка
L. Smith
45'
+4
28'
Желтая карточка
O. Bailey
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Роуз
19'
8'
ГОЛ! 0:2!
Д. Айронсайд
Пас отдал
Х. Аделакун
6'
ГОЛ! 0:1!
L. Molyneux
Пас отдал
Х. Аделакун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
3-3-5
33
Хам
31
24
15
4
6
Эндрюс
1
7
32
Роуз
33
30
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
26
Андерсон
6
Вуд
3
2
37
Крейг
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
10
4
8
8
4
6
Эндрюс
25
25
6
Эндрюс
7
25
25
7
30
15
Пайк
15
Пайк
30
47
Аделакун
16
16
47
Аделакун
37
Крейг
10
10
37
Крейг
10
30
30
10
43
21
21
43
4
8
8
4
Остались в запасе
Гримсби Таун
Донкастер Роверс
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Гримсби Таун - Донкастер Роверс
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
20
Офсайды
3
0
Количество передач
357
308
Сейвы
0
3
Точность передач %
65
59
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
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Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
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