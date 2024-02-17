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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 17 февраля 2024
Колчестер Юнайтед
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
40'
N. Chilvers
80'
R. Harbottle (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
R. Harbottle
Желтая карточка
R. Harbottle
77'
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
77'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
J. Akinde
65'
56'
Замена
L. Trickett
️️️️
J. Woods
56'
Замена
L. Adekoya
️️️️
J. Bickerstaff
55'
Замена
D. Martin
️️️️
S. Conneely
ГОЛ! 1:0!
N. Chilvers
40'
Желтая карточка
Э. Яндоло
27'
21'
Желтая карточка
K. Mellor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
3-2-1-4
1
Гудман
3
Яндоло
26
2
Ричардсон
12
8
Макгихан
11
Феврье
14
5
14
14
Хоппер
3-3-1-3
1
Витек
33
3
38
28
16
Вудс
24
7
Нолан
11
4
39
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
14
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
14
28
22
22
28
39
27
27
39
11
26
26
11
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Аккрингтон Стэнли
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
1
Количество передач
377
311
Сейвы
1
4
Точность передач %
68
58
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Новости команд
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Колчестер Юнайтед
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
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2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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