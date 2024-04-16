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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед - Гримсби Таун: обзор матча 16 апреля 2024
Колчестер Юнайтед
16.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Гримсби Таун
5'
Т. Хоппер
79'
J. Akinde
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Гримсби Таун
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Д. Феврье
90'
+7
Красная карточка
Т. Даллисон
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
T. Mullarkey
Замена
R. Harbottle
️️️️
J. Akinde
83'
ГОЛ! 2:0!
J. Akinde
79'
78'
Замена
A. Eisa
️️️️
L. Smith
Желтая карточка
Э. Яндоло
75'
Желтая карточка
S. Hornby
73'
66'
Замена
H. Wood
️️️️
К. Томпсон
48'
Желтая карточка
J. Obikwu
Замена
N. Chilvers
️️️️
A. Smith
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоппер
Пас отдал
А. Рид
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
4
Kieran Green
(К)
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
2-4-1-4
3
Яндоло
6
Даллисон
4
16
Рид
8
Макгихан
12
11
Феврье
5
12
14
14
Хоппер
3-4-3
1
Иствуд
44
24
5
25
6
Томпсон
15
4
25
33
30
14
26
26
14
11
Феврье
2
Ричардсон
2
Ричардсон
11
Феврье
12
14
14
12
6
Томпсон
16
16
6
Томпсон
33
7
7
33
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Гримсби Таун
1
Оуэн Гудман
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
33
Денвер Хам
ЛЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Остались в запасе
33
Денвер Хам
ЛЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Гримсби Таун
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
319
382
Сейвы
4
0
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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