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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Милтон Кинс Донс
Брэдфорд Сити - Милтон Кинс Донс: обзор матча 13 февраля 2024
Брэдфорд Сити
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
14'
M. Platt
36'
К. Кавана
49'
Э. Кук
51'
К. Одуор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Милтон Кинс Донс
90'
Желтая карточка
И. Робсон
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Кавана
86'
Замена
B. Pointon
️️️️
Э. Кук
86'
Замена
С. Стаббс
️️️️
C. Kelly
86'
Желтая карточка
Э. Кук
76'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
71'
69'
Замена
М. Деннис
️️️️
E. Tezgel
68'
Замена
И. Робсон
️️️️
А. Гилби
Замена
J. Young
️️️️
К. Одуор
67'
Замена
Л. Райдхэлг
️️️️
К. МакДональд
67'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
59'
52'
Замена
S. Wearne
️️️️
Д. Кемп
52'
Замена
Л. Бейт
️️️️
J. Williams
ГОЛ! 4:0!
К. Одуор
Пас отдал
К. Кавана
51'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кук
49'
Желтая карточка
A. Gilliead
45'
+3
Желтая карточка
К. МакДональд
44'
ГОЛ! 2:0!
К. Кавана
36'
ГОЛ! 1:0!
M. Platt
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Милтон Кинс Донс
51
Sebastian Stacey
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
2-1-1-5
24
29
Одуор
3
Томкинсон
29
МакДональд
21
Смолвуд
17
39
Кук
10
Кавана
5
2
4-1-2-1-2
12
15
4
16
О'Хора
3
Харви
22
Норман
10
8
Гилби
10
Кемп
4
19
29
МакДональд
3
Райдхэлг
3
Райдхэлг
29
МакДональд
17
6
Стаббс
6
Стаббс
17
39
Кук
23
23
39
Кук
10
Кавана
29
Смит
29
Смит
10
Кавана
29
Одуор
20
20
29
Одуор
8
Гилби
7
Робсон
7
Робсон
8
Гилби
10
Кемп
39
39
10
Кемп
4
4
Бейт
4
Бейт
4
19
19
Деннис
19
Деннис
19
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Милтон Кинс Донс
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
51
Sebastian Stacey
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
51
Sebastian Stacey
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Брэдфорд Сити - Милтон Кинс Донс
5
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
9
Офсайды
2
0
Количество передач
278
696
Сейвы
3
3
Точность передач %
61
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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