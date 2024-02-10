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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Саттон Юнайтед
Моркамб - Саттон Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2024
Моркамб
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
4'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Саттон Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
S. Hart
Желтая карточка
Г. Эдвардс
90'
+3
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Гарнер
88'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
N. Khumbeni
79'
72'
Желтая карточка
R. Jackson
Желтая карточка
J. Senior
65'
Замена
J. Slew
️️️️
J. Larsson
53'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
C. Brown
53'
46'
Замена
O. Patrick
️️️️
O. Sanderson
46'
Замена
Г. Смит
️️️️
L. Angol
Желтая карточка
C. Stokes
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
L. Angol
Желтая карточка
Д. Гарнер
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
J. Senior
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
8
Joe Adams
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
27
Liam Moore
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
2-4-4
1
Майр
33
Тутонда
4
Бедо
8
22
27
18
2
14
20
19
Гарнер
3-2-5
1
Бузанис
5
3
30
Киззи
42
15
18
9
10
8
23
27
24
Сонго'о
24
Сонго'о
27
20
7
Эдвардс
7
Эдвардс
20
19
Гарнер
3
3
19
Гарнер
22
11
11
22
18
11
11
18
9
10
Смит
10
Смит
9
Остались в запасе
Моркамб
Саттон Юнайтед
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
27
Liam Moore
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
27
Liam Moore
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Статистика матча Моркамб - Саттон Юнайтед
4
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
18
Офсайды
4
0
Количество передач
286
408
Сейвы
3
3
Точность передач %
65
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Информация о матче
Посещаемость:
4045
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Моркамб
Саттон Юнайтед
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
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2017.02.21 20:01
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