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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 10 февраля 2024
Милтон Кинс Донс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
71'
J. Payne
90+3'
J. Tomlinson
11'
Д. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
ГОЛ! 2:1!
J. Tomlinson
Пас отдал
S. Wearne
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Нолан
Замена
E. Tezgel
️️️️
K. Lofthouse
88'
Замена
К. Норман
️️️️
D. Lewington
88'
79'
Желтая карточка
C. O'Brien
Желтая карточка
J. Payne
77'
ГОЛ! 1:1!
J. Payne
71'
65'
Желтая карточка
J. Woods
Замена
S. Wearne
️️️️
И. Робсон
63'
Замена
E. Harrison
️️️️
Д. Кемп
63'
58'
Желтая карточка
S. Conneely
46'
Замена
S. Conneely
️️️️
J. Bickerstaff
34'
Желтая карточка
D. Martin
29'
Желтая карточка
Д. Габбинс
25'
Замена
A. Pickles
️️️️
J. Rich-Baghuelou
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нолан
Пас отдал
Д. Габбинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
(К)
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
34
Callum Tripp
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
3-4-1-2
34
Маршал
3
Харви
4
15
7
Робсон
4
Бейт
10
8
Гилби
10
Кемп
4
3
4-3-1-2
1
Витек
33
3
38
16
Габбинс
22
16
Вудс
24
7
Нолан
39
11
3
22
Норман
22
Норман
3
7
Робсон
39
39
7
Робсон
15
19
19
15
10
Кемп
19
19
10
Кемп
3
15
15
3
11
28
28
11
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
1
6
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
22
Офсайды
1
2
Количество передач
581
278
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Милтон Кинс Донс
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2024.03.03 15:01
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2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
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4
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