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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Транмер
Донкастер Роверс - Транмер: обзор матча 10 февраля 2024
Донкастер Роверс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Транмер
15'
Д. Айронсайд
64'
Х. Аделакун
60'
J. Hawkes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Транмер
83'
Замена
Д. Норрис
️️️️
L. O'Connor
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
75'
71'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Замена
H. Biggins
️️️️
B. Waters
65'
ГОЛ! 2:1!
Х. Аделакун
64'
63'
Замена
R. McAlear
️️️️
Б. Уокер
60'
ГОЛ! 1:1!
J. Hawkes
Пас отдал
C. Wood
57'
Замена
J. Hawkes
️️️️
К. Моррис
57'
Замена
H. Saunders
️️️️
C. Jolley
Замена
Т. Андерсон
️️️️
J. Olowu
46'
42'
Желтая карточка
C. Jennings
42'
Желтая карточка
Р. Аптер
ГОЛ! 1:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
Х. Аделакун
15'
Желтая карточка
М. Крейг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
30
Billy Waters
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
30
Роб Аптер
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
10
Harrison Biggins
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
3-1-1-1-4
22
Ло-Тутала
5
6
Вуд
2
37
Крейг
30
47
Аделакун
4
9
Айронсайд
43
23
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
12
22
4
23
18
5
26
Андерсон
26
Андерсон
5
30
10
10
30
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
22
18
Норрис
18
Норрис
22
18
Моррис
21
21
18
Моррис
4
Уокер
42
42
4
Уокер
12
32
32
12
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Транмер
36
J. Goodman
ЦП
3
James Maxwell
ЦЗ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
3
James Maxwell
ЦЗ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Донкастер Роверс - Транмер
1
3
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
13
7
Офсайды
2
3
Количество передач
393
439
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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