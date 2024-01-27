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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Гиллинхэм
Милтон Кинс Донс - Гиллинхэм: обзор матча 27 января 2024
Милтон Кинс Донс
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Гиллинхэм
79'
J. Williams
88'
А. Гилби
90'
Д. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Гиллинхэм
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уокер
ГОЛ! 2:0!
А. Гилби
Пас отдал
S. Wearne
88'
84'
Замена
T. Dieng
️️️️
C. Masterson
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
E. Coleman
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
82'
ГОЛ! 1:0!
J. Williams
Пас отдал
А. Гилби
79'
Замена
И. Робсон
️️️️
Л. Бейт
76'
Замена
S. Wearne
️️️️
Д. Кемп
76'
Желтая карточка
J. Payne
69'
63'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Э. Надесан
63'
Замена
G. Lapslie
️️️️
C. Mahoney
43'
Замена
М. Бонн
️️️️
O. Hawkins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
3-3-1-3
34
Маршал
3
Харви
4
16
О'Хора
8
Гилби
10
4
Бейт
10
Кемп
4
21
Дин
3
3-3-1-3
25
Тернер
23
5
Эмер
2
Мэлони
23
6
16
33
Хаттон
22
12
24
Надесан
4
Бейт
7
Робсон
7
Робсон
4
Бейт
10
Кемп
39
39
10
Кемп
21
Дин
19
19
21
Дин
6
10
Уильямс
10
Уильямс
6
23
32
32
23
23
5
5
23
12
9
Бонн
9
Бонн
12
24
Надесан
11
Уокер
11
Уокер
24
Надесан
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Гиллинхэм
1
Michael Kelly
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Гиллинхэм
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
688
313
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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