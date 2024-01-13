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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Милтон Кинс Донс
Транмер - Милтон Кинс Донс: обзор матча 13 января 2024
Транмер
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
12'
К. Моррис
9'
А. Гилби
90+7'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Милтон Кинс Донс
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
E. Harrison
Замена
Д. Норрис
️️️️
C. Wood
90'
+3
Замена
J. Hawkes
️️️️
Б. Уокер
80'
72'
Замена
Д. Леко
️️️️
K. Lofthouse
72'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
Замена
P. Lewis
️️️️
C. Jolley
68'
Замена
R. McAlear
️️️️
К. Моррис
67'
Желтая карточка
Р. Аптер
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Гилби
Пас отдал
J. Williams
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
21
Макс Дин
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
11
Конор Грант
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
4
12
18
23
36
2-1-3-1-3
1
16
О'Хора
4
22
Норман
10
7
Робсон
8
Гилби
10
Кемп
4
3
21
Дин
23
18
Норрис
18
Норрис
23
4
Уокер
21
21
4
Уокер
12
17
17
12
18
Моррис
42
42
18
Моррис
15
15
17
Леко
17
Леко
21
Дин
19
19
21
Дин
Остались в запасе
Транмер
Милтон Кинс Донс
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Craig MacGillivray
ВР
11
Конор Грант
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
11
Конор Грант
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Транмер - Милтон Кинс Донс
1
Всего ударов по воротам
4
22
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
8
Офсайды
0
1
Количество передач
344
639
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
11
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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