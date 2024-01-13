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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Бэрроу
Саттон Юнайтед - Бэрроу: обзор матча 13 января 2024
Саттон Юнайтед
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Бэрроу
44'
H. Beautyman
53'
H. Beautyman
36'
Б. Уитфилд
73'
N. Canavan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Бэрроу
82'
Замена
Т. Уайт
️️️️
D. Campbell
Замена
R. Milsom
️️️️
O. Patrick
80'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
Э. О'Брайен
80'
73'
ГОЛ! 2:2!
N. Canavan
70'
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Честер
59'
Замена
R. Gotts
️️️️
S. Foley
58'
Замена
E. Acquah
️️️️
J. Proctor
ГОЛ! 2:1!
H. Beautyman
53'
Замена
C. Lakin
️️️️
C. Eastmond
46'
ГОЛ! 1:1!
H. Beautyman
Пас отдал
Э. О'Брайен
44'
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уитфилд
Пас отдал
Э. Ньюби
Желтая карточка
H. Beautyman
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
2-3-5
1
Бузанис
5
30
Киззи
15
7
11
9
23
5
11
48
О'Брайен
2-2-1-5
17
Честер
8
16
34
Уитфилд
11
Ньюби
15
9
16
28
6
11
24
24
11
48
О'Брайен
19
19
48
О'Брайен
15
8
8
15
16
22
22
16
16
4
Уайт
4
Уайт
16
17
Честер
19
19
17
Честер
9
33
33
9
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Бэрроу
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Саттон Юнайтед - Бэрроу
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
504
385
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
71
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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