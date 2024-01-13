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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Ньюпорт Каунти
Донкастер Роверс - Ньюпорт Каунти: обзор матча 13 января 2024
Донкастер Роверс
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Ньюпорт Каунти
Замена
J. Taylor
️️️️
L. Molyneux
90'
+1
Замена
C. Carty
️️️️
М. Крейг
89'
76'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
Замена
K. Hurst
️️️️
B. Waters
65'
Замена
H. Biggins
️️️️
G. Broadbent
65'
58'
Замена
А. Уайлдиг
️️️️
K. Rai
57'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
J. Waite
46'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
A. Lewis
45'
+1
Желтая карточка
Б. Моррис
Желтая карточка
L. Molyneux
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
10
Tommy Rowe
(К)
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
30
Billy Waters
ЦП
4
Owen Bailey
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
3
Adam Lewis
ЦП
11
James Waite
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
10
Harrison Biggins
ЦФ
7
Conor Carty
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
3-1-1-5
6
16
10
37
Крейг
30
33
24
9
Айронсайд
43
8
2-1-3-1-4
44
5
Кларк
8
Моррис
21
МакЛафлин
11
3
9
Эванс
23
17
18
1
8
10
10
8
37
Крейг
7
7
37
Крейг
30
21
21
30
43
11
11
43
3
27
Пэйн
27
Пэйн
3
11
7
Чарсли
7
Чарсли
11
18
24
Уайлдиг
24
Уайлдиг
18
7
7
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Ньюпорт Каунти
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
32
Toby King
ЦФ
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Донкастер Роверс - Ньюпорт Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
2
Количество передач
448
328
Сейвы
0
5
Точность передач %
71
62
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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