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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити: обзор матча 13 января 2024
Колчестер Юнайтед
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
59'
Т. Хоппер
35'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
Замена
J. Akinde
️️️️
Т. Хоппер
84'
68'
Замена
К. Одуор
️️️️
H. Chapman
68'
Замена
V. Oliver
️️️️
B. Pointon
ГОЛ! 1:1!
Т. Хоппер
Пас отдал
Т. Даллисон
59'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
M. Jay
55'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кук
Пас отдал
B. Pointon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Колчестер Юнайтед
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
21
Marley Marshall
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
2-3-1-4
1
Гудман
6
Даллисон
2
Ричардсон
5
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
5
14
14
Хоппер
27
4-2-4
24
3
Тэйлор
6
Стаббс
3
Томкинсон
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
20
2
17
23
39
Кук
14
Хоппер
14
14
14
Хоппер
27
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
27
20
29
Одуор
29
Одуор
20
23
11
11
23
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Брэдфорд Сити
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
21
Marley Marshall
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
21
Marley Marshall
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
29
Кевин МакДональд
ОП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
5
11
Офсайды
5
0
Количество передач
508
348
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
63
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
13
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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