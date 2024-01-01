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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Гиллинхэм
Колчестер Юнайтед - Гиллинхэм: обзор матча 01 января 2024
Колчестер Юнайтед
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
54'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Гиллинхэм
90'
+4
Желтая карточка
С. Мэлони
90'
Желтая карточка
G. Lapslie
85'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Mahoney
Замена
C. Cooper
️️️️
M. Marshall
85'
Замена
M. Jay
️️️️
N. Chilvers
85'
80'
Желтая карточка
М. Бонн
70'
Замена
G. Lapslie
️️️️
D. Jefferies
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Д. Тэйлор
63'
62'
Замена
Т. Николс
️️️️
Э. Надесан
62'
Замена
М. Бонн
️️️️
O. Hawkins
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэлони
Пас отдал
D. Jefferies
Желтая карточка
Э. Яндоло
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
21
Marley Marshall
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Колчестер Юнайтед
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
2-3-1-4
1
Гудман
3
Яндоло
6
Даллисон
5
16
Рид
21
11
Феврье
5
9
Тэйлор
14
14
4-3-3
25
Тернер
2
Александер
5
Эмер
2
Мэлони
23
23
6
16
22
12
24
Надесан
21
11
11
21
14
27
27
14
9
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
9
Тэйлор
23
14
МакКензи
14
МакКензи
23
16
32
32
16
24
Надесан
7
Николс
7
Николс
24
Надесан
12
9
Бонн
9
Бонн
12
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Гиллинхэм
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Гиллинхэм
1
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
444
414
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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6
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5
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2019.10.30 00:35
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
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2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
1
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