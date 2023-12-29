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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
Милтон Кинс Донс - Кроули Таун: обзор матча 29 декабря 2023
Милтон Кинс Донс
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Кроули Таун
2'
J. Tomlinson
82'
А. Гилби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
85'
Вторая желтая
L. Maguire
ГОЛ! 2:0!
А. Гилби
Пас отдал
К. Норман
82'
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
78'
Замена
К. Норман
️️️️
Д. Леко
78'
66'
Замена
K. Lolos
️️️️
К. Гордон
Желтая карточка
А. Гилби
61'
Замена
И. Робсон
️️️️
Д. Девой
54'
Замена
E. Harrison
️️️️
К. Грант
53'
Желтая карточка
К. Грант
18'
Желтая карточка
М. Дин
17'
8'
Желтая карточка
L. Maguire
ГОЛ! 1:0!
J. Tomlinson
Пас отдал
М. Дин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
11
Конор Грант
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Доусон Девой
АП
21
Макс Дин
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
34
Callum Tripp
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
2-3-1-4
1
16
О'Хора
4
11
Грант
10
8
Гилби
10
Девой
21
Дин
4
3
17
Леко
4-1-2-3
34
12
Райт
5
5
3
Конрой
2
Гордон
49
4
Келли
22
28
9
Орси
17
Леко
22
Норман
22
Норман
17
Леко
10
Девой
7
Робсон
7
Робсон
10
Девой
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
11
Грант
19
19
11
Грант
2
Гордон
17
17
2
Гордон
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Кроули Таун
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Кроули Таун
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
9
Офсайды
1
1
Количество передач
452
611
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Посещаемость:
5941
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Милтон Кинс Донс
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