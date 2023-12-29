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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Колчестер Юнайтед
Уимблдон - Колчестер Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2023
Уимблдон
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
5 : 3
Завершен
Колчестер Юнайтед
4'
Д. Дэвисон
42'
J. Lewis
52'
Д. Дэвисон
67'
А. Аль-Хамади
90+2'
J. Lewis
7'
К. Макгихан
25'
Д. Тэйлор
90+4'
Т. Даллисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Колчестер Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 5:3!
Т. Даллисон
ГОЛ! 5:2!
J. Lewis
90'
+2
89'
Вторая желтая
К. Макгихан
Замена
J. Neufville
️️️️
Д. Дэвисон
84'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
83'
Желтая карточка
О. Бугиль
81'
Желтая карточка
H. Biler
80'
Желтая карточка
Д. Дэвисон
71'
71'
Желтая карточка
К. Макгихан
ГОЛ! 4:2!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
А. Литтл
67'
59'
Замена
J. Akinde
️️️️
M. Jay
59'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Э. Яндоло
59'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
У. Гринидж
ГОЛ! 3:2!
Д. Дэвисон
Пас отдал
J. Lewis
52'
ГОЛ! 2:2!
J. Lewis
Пас отдал
Д. Ривс
42'
39'
Желтая карточка
N. Chilvers
25'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Э. Яндоло
7'
ГОЛ! 1:1!
К. Макгихан
Пас отдал
M. Jay
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвисон
Пас отдал
А. Аль-Хамади
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
27
Matt Jay
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
4-2-1-3
1
Басс
2
6
26
31
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
13
Дэвисон
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
1-1-3-1-4
1
Гудман
3
Яндоло
22
Гринидж
5
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
9
Тэйлор
14
5
27
13
Дэвисон
7
7
13
Дэвисон
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
22
Гринидж
6
Даллисон
6
Даллисон
22
Гринидж
3
Яндоло
30
30
3
Яндоло
27
14
14
27
Остались в запасе
Уимблдон
Колчестер Юнайтед
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Уимблдон - Колчестер Юнайтед
3
1
2
Всего ударов по воротам
31
14
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
7
Офсайды
2
0
Количество передач
403
447
Сейвы
1
7
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
15
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
20
8
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Посещаемость:
8062
Новости команд
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Уимблдон
Колчестер Юнайтед
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
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2024.09.26 00:36
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2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
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Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
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2019.10.30 00:35
1
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2019.09.26 00:37
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