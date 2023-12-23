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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Мэнсфилд Таун
Саттон Юнайтед - Мэнсфилд Таун: обзор матча 23 декабря 2023
Саттон Юнайтед
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Мэнсфилд Таун
25'
S. Quinn
75'
Л. Экинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Мэнсфилд Таун
88'
Замена
G. Williams
️️️️
O. Clarke
88'
Замена
W. Swan
️️️️
К. Джонсон
82'
Желтая карточка
O. Clarke
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
R. Milsom
78'
Замена
L. Angol
️️️️
К. Клэй
78'
77'
Замена
Р. Оутс
️️️️
Л. Экинс
75'
ГОЛ! 0:2!
Л. Экинс
Пас отдал
G. Maris
70'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
S. Quinn
70'
Замена
Л. Рид
️️️️
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
S. Hart
61'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Коли
46'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
C. N'Guessan
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
S. Quinn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
7
Джош Коли
АП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Саттон Юнайтед
15
Доминик Гейп
ОП
19
Дион Перейра
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Мэнсфилд Таун
25
Луис Рид
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
2-3-1-4
1
Бузанис
30
Киззи
24
42
11
7
7
Коли
16
Клэй
10
Смит
11
23
2-1-1-5
22
Джонсон
44
Флинт
5
Брант
8
9
10
50
16
6
7
Коли
19
Перейра
19
Перейра
7
Коли
11
48
О'Брайен
48
О'Брайен
11
16
Клэй
9
9
16
Клэй
24
19
19
24
50
25
Рид
25
Рид
50
22
Джонсон
24
24
22
Джонсон
8
2
2
8
16
3
3
16
7
Экинс
18
Оутс
18
Оутс
7
Экинс
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Мэнсфилд Таун
15
Доминик Гейп
ОП
25
Steven Arnold
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
15
Доминик Гейп
ОП
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Саттон Юнайтед - Мэнсфилд Таун
1
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
355
456
Сейвы
3
2
Точность передач %
63
71
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
0
12
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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