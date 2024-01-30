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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Хэрроджейт
Саттон Юнайтед - Хэрроджейт: обзор матча 30 января 2024
Саттон Юнайтед
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Хэрроджейт
87'
R. Jackson
58'
J. Muldoon
75'
J. Muldoon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Хэрроджейт
ГОЛ! 1:2!
R. Jackson
Пас отдал
O. Patrick
87'
84'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
Желтая карточка
Д. Киззи
81'
75'
ГОЛ! 0:2!
J. Muldoon
Пас отдал
К. Рэмси
67'
Желтая карточка
L. Sutton
Замена
L. Angol
️️️️
C. N'Guessan
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
J. Muldoon
Пас отдал
M. Daly
55'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
53'
Желтая карточка
W. Burrell
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
Д. Коли
46'
Замена
C. Lakin
️️️️
C. Eastmond
46'
33'
Желтая карточка
С. Дули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
2-3-1-4
1
Бузанис
3
30
Киззи
7
15
11
7
Коли
18
5
23
11
2-2-1-5
1
14
30
Гибсон
2
Рэмси
10
22
Дули
14
18
7
8
6
11
9
9
11
7
Коли
10
10
7
Коли
15
8
8
15
22
Дули
17
17
22
Дули
18
9
9
18
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Хэрроджейт
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Саттон Юнайтед - Хэрроджейт
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
364
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
68
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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2017.02.21 20:01
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
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Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
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2017.02.21 20:01
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