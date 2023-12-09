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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс: обзор матча 09 декабря 2023
Аккрингтон Стэнли
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
2
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
3
7
Офсайды
1
1
Количество передач
154
121
Сейвы
0
1
Точность передач %
61
50
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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